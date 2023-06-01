赤ちゃんの肌に触れる回数が多いおしりふきと手口ふきに、拭き取り負担を抑える新処方が加わりました。Lec.Beから「素肌すこやか宣言 おしりふき・手口ふき」シリーズが登場します。ムレ・摩擦・刺激という日常ケアの悩みに、処方設計とシート品質の両面で向き合った新ラインです。 Lec.Be「素肌すこやか宣言 おしりふき・手口ふき」 発売時期：2026年3月中旬より順次販売チャネル：全国のベビー用品