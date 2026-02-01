赤ちゃんの肌に触れる回数が多いおしりふきと手口ふきに、拭き取り負担を抑える新処方が加わりました。

Lec.Beから「素肌すこやか宣言 おしりふき・手口ふき」シリーズが登場します。

ムレ・摩擦・刺激という日常ケアの悩みに、処方設計とシート品質の両面で向き合った新ラインです。

Lec.Be「素肌すこやか宣言 おしりふき・手口ふき」

発売時期：2026年3月中旬より順次販売チャネル：全国のベビー用品専門店／ECサイトシリーズ構成：4商品価格：オープン価格

レック株式会社は、家庭用品を企画・製造・販売する生活用品メーカーです。

Lec.Beは、赤ちゃんとママ・パパの毎日に寄り添うベビー＆キッズブランドです。

今回の新作は、赤ちゃんの肌荒れ要因に着目した独自技術「プロテクトヴェール処方」を採用し、毎日の拭き取りケアを見直したシリーズです。

プロテクトヴェール処方の3つのアプローチ

処方設計：3要素（汚れオフ／摩擦負担軽減／うるおい保持）

同処方は、うんち汚れの油分になじみやすくすることで、力をかけすぎない拭き取りを狙った設計です。

何度もこすらない運用につながるため、赤ちゃんの未熟な角層にかかる摩擦負担を抑えやすくなります。

拭き取り後のうるおい感まで意識している点が、日々の使用感を分けるポイントです。

素肌への配慮を固めたベース仕様

無添加項目：6項目（パラベン／PG／IPBC／アルコール／香料／着色料）肌設計：弱酸性

赤ちゃんの肌は大人より薄く、ムレた状態では刺激を受けやすいため、配合設計の考え方が使い心地に直結します。

本シリーズは弱酸性設計に加え、無添加方針を明確に示しているため、成分を確認して選びたい家庭にも向いた仕様です。

水分をしっかり含ませたシートと厚手設計の組み合わせで、ヨレにくさと拭き取りやすさの両立を目指しています。

4商品のラインナップとシート構成

上質厚手おしりふき：50枚×3個パックやわらかおしりふき：58枚×3個パックやわらか手口ふき：60枚×3個パックタオル級厚手大判手口ふき：10枚×2個パック

おしり用と手口用を分けた構成なので、汚れの種類や使う場面に合わせて選びやすいラインです。

手口ふきには大判タイプもあり、外出先での食べこぼしケアや広めの拭き取りにも対応しやすくなっています。

毎日何度も使う消耗品だからこそ、枚数設計とシートタイプの差が実用性に直結します。

発売スケジュールと購入時の確認ポイント

発売開始：2026年3月中旬販売形態：順次展開

店頭とECで順次展開されるため、生活導線に合わせて購入チャネルを選びやすい発売方式です。

オープン価格商品のため、購入前にパック内容とシートタイプを見比べると、家庭に合った選択がしやすくなります。

肌状態が揺れやすい時期には、拭き取り回数とシートタイプを合わせて見直す運用が有効です。

おむつ替えや食事後のケアは回数が多いからこそ、肌への負担と拭き取りやすさのバランスが重要になります。

処方とシート設計を同時に見直した今回のシリーズは、日々の育児導線を整える選択肢として注目されます。

【肌荒れ要因をふいて守る新処方で毎日のケアを軽やかに！

Lec.Be「素肌すこやか宣言 おしりふき・手口ふき」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「素肌すこやか宣言」シリーズの発売時期はいつですか？

2026年3月中旬より順次発売です。

Q. 商品は何種類ありますか？

おしりふきと手口ふきを合わせて4商品です。

Q. 無添加仕様には何が含まれますか？

パラベン、PG、IPBC、アルコール、香料、着色料の6項目が無添加です。

