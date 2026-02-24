ニューエラから、2026 World Baseball Classic™日本代表「侍ジャパン」をモチーフにした特別なコレクションが登場します。デザイナー森川マサノリが手がけるBASICKSとのトリプルコラボレーションで、スポーティーさとファッション性を兼ね備えたデザインが魅力。帽子とTシャツの全3アイテムがラインナップされ、日常のコーデにも取り入れやすい限定コレクションとして注目を集め