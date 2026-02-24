ニューエラ侍ジャパン限定コレクション♡帽子＆Tシャツ登場
ニューエラから、2026 World Baseball Classic™日本代表「侍ジャパン」をモチーフにした特別なコレクションが登場します。デザイナー森川マサノリが手がけるBASICKSとのトリプルコラボレーションで、スポーティーさとファッション性を兼ね備えたデザインが魅力。帽子とTシャツの全3アイテムがラインナップされ、日常のコーデにも取り入れやすい限定コレクションとして注目を集めています♡
侍ジャパンモチーフの限定コラボ
ニューエラ、2026 World Baseball Classic™、BASICKSによるトリプルコラボレーションとして誕生した特別なコレクションです。
フロントには侍ジャパンのチームロゴを配置し、BASICKSオリジナルのハートマークを組み合わせた遊び心のあるデザインに仕上げています。
スポーツの力強さとファッションの楽しさが融合した、特別感のあるアイテムです。
デイリーコーデにも取り入れやすく、スポーティーなスタイルはもちろん、カジュアルな着こなしのアクセントとしても活躍します。
全3アイテムのラインナップ
9FORTY™
価格：14,300円（税込）
Retro Crown 9FIFTY™
価格：14,300円（税込）
それぞれ侍ジャパンロゴをベースにしたデザインで、スタイリングに取り入れやすいキャップです。
Short Sleeve Cotton Tee
価格：14,300円（税込）
ニューエラとBASICKSのコラボレーションでは初となるアパレルアイテム。フロントやバック、スリーブにデザインを配した存在感のあるTシャツです。
※価格は全て税込
限定コレクションをチェック
侍ジャパンをモチーフにしたニューエラの限定コレクションは、スポーツファンはもちろんファッション好きにも注目のアイテムです。
特別なコラボならではのデザインは、普段のコーデに取り入れるだけで気分もアップ♪数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。