¸¤¤¬¡ØÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡ÙÍýÍ³5Áª ¸¤¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤ÈÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë»ÅÁð¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¸¤¤¬ÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÍýÍ³¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ 1.´¨¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î º£¤Î»þ´ü¡¢¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö´¨¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ²¹°Ý»ý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸ÂÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤â´¨¤¤¤ÈÂÎ¤¬¼«Á³¤È¿Ì¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ ´¨¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¸¤¼ï