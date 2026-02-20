アリサ・リウは1度競技から離れるも再び戻って、金メダルを獲得した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーが現地2月19日に行われ、米国のアリサ・リウがSPとの合計226.79点で逆転金メダルに輝いた。 【関連記事】「神々しくて滅」金獲得の米代表との感涙ハグに広まる感動17歳中井亜美の“国境を越えたスポーツマンシップ”に賛辞「しっかり涙出ました」【冬季五輪】のびのび演技が光った。