ロッキーズのクリス・ブライアント外野手が18日（日本時間19日）、米アリゾナ州スコッツデールのキャンプ地で報道陣の取材に対応。自身の体調について現状を語った。ブライアントはカブス在籍時の2016年、レギュラーシーズン155試合に出場して打率.292、39本塁打、102打点の好成績でナ・リーグMVPを獲得。22年に7年総額1億8200万ドル（約283億）でロッキーズへ移籍したが、慢性的な椎間板変性