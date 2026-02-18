2月9日、岐阜・大垣市で木造2階建て住宅約160平方メートルを全焼する火事が発生した。住民によると、ファンヒーターのスイッチを入れ、しばらくすると出火したという。ガソリンが混入した灯油を使用し火災発生かしかしこの火事の原因として消防が発表したのは、信じがたいものだった。“ファンヒーターにガソリンが混入した灯油を使用した可能性”（大垣消防組合による）ガソリンが混入したおそれがある灯油を販売していたのは、市