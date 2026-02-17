日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気メニュー「マックポーク」を復活。バリューセット「セット500」に追加され、2月25日午前10時30分から販売されます。【画像】うわ…うれしすぎる！コチラが3種類になった「セット500」の面々です！（7枚）「マックポーク」は、香ばしいポークパティに、シャキシャキのレタス、ガーリックペッパーソースを合わせた一品。2007年から2012年まではレギュラー商品として、2013年には期間限