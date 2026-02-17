元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）スキージャンプの新種目、男子スーパー団体決勝が大雪の影響で打ち切り終了となったことをめぐり、運営に対し「ちゃんとやってよ〜」と不満を漏らした。16日に行われた男子スーパー団体決勝には、個人ノーマルヒルと混合団体銅、ラージヒル銀の二階堂連、混合団体銅の小林陵侑が出場。1回