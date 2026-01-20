高市早苗首相は2026年1月19日に記者会見して、通常国会冒頭の1月23日に解散、2月8日投開票と表明したが、有権者が驚いたのは「総理大臣が高市早苗でいいのかを問う選挙」と、事実上の人気投票だと言い切ったことだろう。「あまりにも国会というものをないがしろにしている」1月20日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」でも、真っ先にこの発言が議論になった。火曜コメンテーターの菊間千乃さん（弁護士）も「今までの解散とはまっ