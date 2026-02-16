2月16日夜、X（旧Twitter）で障害が発生している。 編集部で確認したところ、「問題が発生しました」と表示され、ほかのユーザーの投稿が見えない状況だった。ただ、23時ごろになると投稿が表示されることもあった。有料サービスの「X Pro（旧TweetDeck）も利用できない。類似サービスのThreadsやBlueskyなどでも、Xを利用できないというユーザーの声が投稿されている。 一方