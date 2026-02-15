【モデルプレス＝2026/02/15】モデル・女優の生見愛瑠が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演。トップバッターを務めた。【写真】23歳モデル美脚輝く◆生見愛瑠、トップバッターで登場愛知県出身の生見が同イベントのトップバッターとして凱旋ランウェイ。色とりどりのボリューミーな織物がふんだんに使用されたフロント部分に対し、赤いメッシ