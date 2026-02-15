アメリカに拠点を置くスパイウェア企業の創設者が、スマートフォンやPCを監視できる製品を提供した罪で罪を認めました。スパイウェアの運営者が逮捕・起訴され、さらに罪を認めるというのは、アメリカでは2014年以来だとのことです。Stalkerware maker pleads guilty to sale of snooping software • The Registerhttps://www.theregister.com/2026/01/07/stalkerware_slinger_pleads_guilty/pcTattletale founder pleads gu