巨人・田中将大投手（３７）が１２日、宮崎での春季１次キャンプを充実の表情で打ち上げた。移籍２年目の今季はキャンプ初日から投手陣一番乗りでブルペン入りするなど仕上がり抜群。「自分の感覚も良いし、いい宮崎でのキャンプ期間だったと思います。対打者にまだ投げてないですけど、そこに行くまでの段階はしっかりできたかな」と明るく前を向いた。楽天から加入した昨季は、この宮崎キャンプ期間にフォームを改造。復活へ