会談前に握手するマレーシアのアンワル首相（左）と高市首相＝10日午前、首相官邸高市早苗首相は10日、マレーシアのアンワル首相と官邸で会談した。中東情勢を踏まえ、マレーシアからの石油関連製品確保に向けた連携を確認。レアアースを含む重要鉱物のサプライチェーン強化で一致する見通し。液化天然ガスや、肥料原料の安定供給策も協議する。会談後、成果を盛り込んだ共同声明を発表する方向だ。高市首相は「包括的・戦略的