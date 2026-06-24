北海道発の生チーズケーキブランド「CHEESE WONDER（チーズワンダー）」が誕生5周年を記念し、人気限定フレーバーを復刻するClassicシリーズをスタート♡第一弾として登場するのは、2024年夏に好評を博した「CHEESE WONDER YELLOW Classic」。瀬戸内レモンの爽やかな酸味と、自社牧場の放牧牛乳や平飼い卵の豊かな旨みが重なり合う、夏だけの特別な味わいに注目です。 5周