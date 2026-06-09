元巨人でヤンキースのＧＭ付特別アドバイザーを務める松井秀喜氏（５１）と元サッカー日本代表でビジネスの世界でも活躍する本田圭佑氏（３９）の初対談が９日、松井氏がアンバサダーを務めるヒトトヒトホールディングスによって公開された。石川・星稜高校の先輩後輩であり、ともに世界の一流アスリートとなって羽ばたいた２人は今回が初対面。「ヒトのチカラ」をテーマに長嶋茂雄氏や高校時代の恩師とのエピソード、本田氏が