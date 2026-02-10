【リビーニョ共同】スノーボード男子ハーフパイプで2連覇を狙う平野歩夢（TOKIOインカラミ）が10日、1月に負ったけがについて、骨盤の右腸骨などの骨折と明らかにした。11日（日本時間12日）に予選に臨む。