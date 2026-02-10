人付き合いのなかで、「自分だけ浮いている気がする」「なぜか雑に扱われている気がする」と感じたことはありませんか？今回取り上げるのは大人しくて口下手な性格ゆえに、人間関係で悩みを抱えるママの投稿です。明るく話せるママが集団の中心になりやすい一方で、控えめなママは軽く見られてしまうのか……その疑問に、共感と意見が寄せられました。『大人しくて口下手な人は、下に見られやすいですか？私はそうで、あからさ