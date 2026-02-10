AIを活用して爆速で小説を執筆し、1年で200冊以上の恋愛小説を生成して販売している作家についてThe New York Timesが報じました。AIを使った執筆には強い反発が起きることもありますが、プロ作家の約3分の1が読者に公表せず執筆にAIを利用していたり、AI利用を読者に隠している作家も多かったりといった調査結果も報告されています。Can AI Chatbots Write Emotionally Rich Romance Books? - The New York Timeshttps://www.nyti