雪の中に立つ衆院選のポスター掲示板。手前の道路には人の背丈ほどの高さに雪が積み上げられていた＝8日午前、北海道小樽市高市早苗首相の突然の衆院解散表明で始まった総選挙。真冬の北海道では、解散表明から公示までの期間の短さや雪の影響で、ポスター掲示板の設置数は昨年7月の参院選から大幅に減少した。各候補者は氷点下の強烈な寒さと積雪による場所不足から街頭演説を減らさざるを得ず、ある陣営関係者は「訴えがなかな