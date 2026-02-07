イラストレーターのさやけんさんの漫画「娘とチョコ作り」がインスタグラムで600近くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むバレンタインに向けて、手作りチョコレートに挑戦した娘。ハラハラしながら母が見守る中、想定外の失敗の連続で…という内容で、読者からは「娘さんのやらかしに共感！」「無事に完成できたのかな？」などの声が上がっています。娘の初チョコ作りに母はヘトヘト…さやけんさん