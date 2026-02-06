中国の「ロボット崛起」戦略の中で行われたヒューマノイドロボット試演現場でヒューマノイドロボットが観客とぶつかったり倒れたりする事故が発生した。5日の中国揚子晩報などによると、四川省成都のあるショッピングモールのロビーで3日に開かれたヒューマノイドロボット試演行事の途中、ロボットが高齢者の観客とぶつかる事故が発生した。中国ソーシャルメディアに公開された映像では、ロボットと高齢者がともに床の上に倒れてい