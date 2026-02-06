さっぽろ雪まつりに登場、米メディアも注目「話題になっています」ドジャース・大谷翔平投手と山本由伸投手の雪像に海外も注目した。地元メディア「ドジャース・ネーション」が5日（日本時間6日）、X（旧ツイッター）を更新。「いつも本当に独創的な工夫を凝らしますね」と称賛した。同メディアは「さっぽろ雪まつりで披露された、大谷翔平選手と山本由伸選手の雪像が話題になっています」と投稿。現地の様子を紹介するととも