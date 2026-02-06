「日本は本当に独創的」　大谷翔平のため…海越え伝わった“伝統品”、LAメディア感慨

さっぽろ雪まつりに登場、米メディアも注目「話題になっています」

ドジャース・大谷翔平投手と山本由伸投手の雪像に海外も注目した。地元メディア「ドジャース・ネーション」が5日（日本時間6日）、X（旧ツイッター）を更新。「いつも本当に独創的な工夫を凝らしますね」と称賛した。

同メディアは「さっぽろ雪まつりで披露された、大谷翔平選手と山本由伸選手の雪像が話題になっています」と投稿。現地の様子を紹介するとともに、「日本は、このドジャースが誇る2人のスーパースターへ愛を伝えるために、いつも本当に独創的な工夫を凝らしますね」と綴った。

4日から札幌市で開幕した「さっぽろ雪まつり」。ワールドシリーズ制覇の瞬間を彷彿とさせる雄叫びを上げる大谷と、グラブを構える山本の雪像が登場している。

同イベントは今年で76回を迎える。大谷は2022年から登場し、昨年、2024年は愛犬デコピンとの雪像が話題になっていた。海を渡っても変わらぬ日本からの熱い“愛”と、その表現方法に地元メディアも感銘を受けたようだ。（Full-Count編集部）