【一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-】 6月20日 発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」を6月20日に発売することを発表した。価格は1回850円。 本製品は、「北斗の拳」に注目したくじとなっており、A賞にはケンシロウ、B賞にはレイのMASTERLISEフィギュアがラインナップしており、ラスト