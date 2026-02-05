【一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-】 6月20日 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」を6月20日に発売することを発表した。価格は1回850円。

本製品は、「北斗の拳」に注目したくじとなっており、A賞にはケンシロウ、B賞にはレイのMASTERLISEフィギュアがラインナップしており、ラストワン賞にはラオウのMASTERLISEフィギュアも用意されている。

今回一番くじの公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品の商品ページが公開され、ケンシロウ、レイ、ラオウのMASTERLISEフィギュアの画像を一足先に確認することができる。

「一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」

【ラインナップ】

「A賞 ケンシロウ MASTERLISE」

「B賞 レイ MASTERLISE」

「ラストワン賞 ラオウ MASTERLISE」

A賞 ケンシロウ MASTERLISE B賞 レイ MASTERLISE C賞 ？ D賞 ？ E賞 ？ F賞 ？ G賞 ？ ラストワン賞 ラオウ MASTERLISE種類：全1種 サイズ：約260mm種類：全1種 サイズ：約260mmサイズ：約270mm

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会