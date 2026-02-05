マクデブルクに所属するFWオナイウ阿道にJリーグ復帰の可能性が浮上しているようだ。4日、ドイツ紙『ビルト』が伝えている。オナイウは1995年生まれの現在30歳で、2014年に正智深谷高校からジェフユナイテッド千葉に入団しプロキャリアをスタートさせた。浦和レッズ、レノファ山口FC、大分トリニータ、横浜F・マリノスでプレーした後、2021年夏にトゥールーズへ加入して初の海外移籍。同じフランスのオセールを経て、今シーズ