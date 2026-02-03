新しい音楽配信サービス「Amazon Music Standard」が提供開始！プライム会員なら月額980円既報通り、アマゾンジャパンは3日、同社が音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」（追加料金なしで利用できる「Amazon Music HD」を含む）のプライム会員の料金を2026年2月3日（火）より改定するとお知らせしました。なお、既存の利用者は2026年3月10日（火）以降の請求から適用されます。これにより、Amazon Music Unlimitedは個人プ