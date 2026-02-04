倦怠期に差しかかったカップルに超自然的な肉体変異が起こる、“共依存”ボディホラー『トゥギャザー』が２月６日(金)より公開。「フリークスムービー」が手掛ける日本オリジナルのグッズが発表された。本作の世界観を表現した驚愕のアイテムが用意されている。まずは比較的普通の、しかしインパクト大なフォトＴシャツ２種類。主人公カップルの腕や唇が融合していくキーアートを採用。それぞれ異なるバックプリントが施されている