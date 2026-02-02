田中聡 ベストイレブンに選出SOCCER KING

田中聡 ベストイレブンに選出

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • デュッセルドルフの田中聡が1日、パーダーボルン戦のMOMに選出された
  • 1アシストの活躍を見せた田中に対して「1.5点」の高評価
  • ドイツ誌「キッカー」の今節のベストイレブンにも選ばれている
