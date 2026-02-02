AKB48の次世代エース佐藤綺星（さとう・あいり）がファースト写真集『天使の反射角度』を発売！それを記念して2月1日（日）に都内でお渡し会と記者会見が行われた。今回の写真集はシンガポールとインドネシアのビンタン島で、"スマイル天使"というキャッチコピー通りのピュアで明るい笑顔や、自身初となる水着やランジェリー姿を披露。またAKB48をはじめ数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーが本作のために