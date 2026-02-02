AKB48の次世代エース佐藤綺星（さとう・あいり）がファースト写真集『天使の反射角度』を発売！ それを記念して2月1日（日）に都内でお渡し会と記者会見が行われた。

今回の写真集はシンガポールとインドネシアのビンタン島で、"スマイル天使"というキャッチコピー通りのピュアで明るい笑顔や、自身初となる水着やランジェリー姿を披露。またAKB48をはじめ数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーが本作のために製作をした特注衣装など、見どころ満載の一冊になっている。

【写真】写真集『天使の反射角度』よりキュートな1枚

最初に写真集のオファーを受けたときは「大丈夫かなって不安だった」とふり返る。「でも撮影したらすごく楽しくて、写真集の撮影ロスに陥るくらい（笑）。それにAKB48グループ初の電子版も出させていただいて、ファンの皆さんがすごく喜んでくださって、頑張ってよかった」と話した。





お気に入りは砂浜でピースするショット。「海に入るのが本当に久々だったんですけど、一番自分の素が出てるなと思って」と話す。「写真集で大人な一面とか、アイドルとは違った私を見ていただけるんじゃないかなと思うんですけど、ピースしている写真は、ファンの方や家族からも『すごくあいちゃんらしいね』って言っていただけて」とお気に入りの理由を明かした。

周りの反応について、母親は写真集を出すか悩んでたときに「こんな素敵なチャンスなかなかない。今の自分を見てもらう気持ちでやればいいんじゃない」と背中を押してくれたそうで、オンラインサイン会も参加してくれたとのこと。また、元AKB48の姉も写真集を出すそうで、「お互いに交換し合おうね」と話しているのだそう。

「メンバーもどんな感じなのって、撮影後から気になって聞いてくれて。みんな欲しい欲しいって言ってくれるので、ちょっと恥ずかしいんですけど、配ろうかなと思います」と語った。





タイトルの「天使の反射角度」は総合プロデューサー秋元康によるもの。「たくさん素敵なタイトル候補をいただいたんですけど、その中でも見た瞬間にこのタイトルが気になって。天使はきっと『スマイル天使』って、私のキャッチフレーズを入れてくれたのかなと。でも『反射角度』はどう思ってつけてくれたんだろう」と、その意味を知りたくて選んだとのこと。

追加で届いた秋元康からの帯文には「『反射角度っていうのはステージ上だけじゃなくて、裏でも頑張ってるからこそ、いろんな角度で輝くんだよ』とあって、すごく嬉しかったです」と感激していた。





今回の写真集では彼女のためだけにオサレカンパニーで作られたオリジナル衣装がある。「メンバーみんな憧れがあって、ソロ曲とかがないと、ひとりの衣装って作っていただけないので、すごく嬉しかったです。ファンの皆さんにお披露目するイベントがあったんですけど、写真集ではなかなか見れない細かいところまでたくさん見ていただけて、すごく喜んでいただけた」とふり返った。

2月25日にはAKB48の新曲『名残り桜』が発売される。「この写真集が2026年一発目に発売していただけたということで、これを通じて、AKB48をもっと盛り上げられるようにしたいなと思ってますし、撮影で表現力も上がったと思うので、劇場公演だったり、いろんな撮影で、もっと活用していきたいなって思います」と決意を新たにしていた。

取材・文・撮影／関根弘康