バイドゥ（東京都港区）が提供する、着せ替え顔文字キーボードアプリ「Simeji」が、「Z世代が選ぶ！！『金髪が似合う有名人TOP10』」を発表しました。ランキングは、2026年1月16〜20日にかけて、15〜28歳のSimejiユーザーの男女1618人を対象に、アプリ上でアンケートを行い、制作されています。【1〜10位】意外な人もランクイン？「金髪」が似合う有名人ランキング結果を見る！3位は人気グループ「M！LK」の佐野勇斗さんでし