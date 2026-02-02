アンカー・ジャパンは1月28日、Ankerブランド初の機構を備えた「Anker Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」を公式オンラインストア、直営店、一部家電量販店などで発売した。価格は1万6990円。●6-in-1のUSB-Cハブとしても使える 多機能なドッキングステーション新製品は、着脱式のUSB-Cハブを搭載しており、外出先でも使える1台2役を実現するドッキングステーション。本体は、充電やデータ転送用の