小泉進次郎防衛相（44）が29日、自身のSNSを更新。なりすましについて注意喚起を促した。「なりすましにご注意ください」と書き出し、「ここ数日、私の秘書の名前を騙る人物から不審な電話を受けた、との連絡を複数の方から頂いています。中には、秘書の名前を騙る人物が私の“偽物”にビデオ通話を繋ぎ（WeChatというアプリを使用）、おそらくAIなどで生成されたであろう私の映像と音声によってチグハグな受け答えをする、と