立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、大ボリュームのメニュー「富士山もりそば」を紹介しています。【画像】ふぁ…カロリーやば…コチラが文字通り“富士山”な「富士山もりそば」です！見たことある？1072キロカロリーのインパクト公式アカウントは、「めんつゆ・薬味ネギ・わさびを含めると1072キロカロリーもある『富士山もりそば』が富士そばには存在します」とコメント。「麺は“3玉分”と