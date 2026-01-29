テスラや中国メーカーが「完全自動運転」を次々と打ち出し、海外では運転手のいない車が公道を走っている。なぜ日本では実現しないのか。モータージャーナリストの清水和夫さんは「日本車メーカーが遅れているからではない。海外とは異なる日本特有の事情がある」という。経済ジャーナリストの安井孝之さんが清水さんに取材した――。撮影＝プレジデントオンライン編集部■「自動運転」に沸く自動車メーカー――ジャパンモビリティ