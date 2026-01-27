フットサル・アジアカップが開幕へ日本の優勝で終わったU-23アジアカップは閉幕したばかりだが、フットサルのアジア最強を決めるAFCフットサル・アジアカップ（アジア杯）が1月27日に開幕を迎える。大会初日の27日には、ホスト国のインドネシアの試合を含めたグループAとグループBの4試合が行われることになり、高橋健介監督の率いるフットサル日本代表は28日に初戦のオーストラリア戦を行う。27日には28日に初戦を行うグルー