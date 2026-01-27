イラストレーターのニャンフスキーさんの漫画がインスタグラムで6000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者の家の前をよく通りかかるご婦人。あまり人との交流が好きではないようなのですが、窓際にいた作者の愛猫の姿を見つけてからは…という内容で、読者からは「猫好きに悪い人はいませんよね！」「その後、交流ができたのか気になる」などの声が上がっています。「あれ？」と思った次の瞬間