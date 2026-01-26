東京地検は26日、皇居で2日に催された新年一般参賀の最中に裸になったとして、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕された20代の男性を不起訴とした。男性は天皇・皇后両陛下らが宮殿・長和殿のベランダから手を振られている中、服を脱いで裸になり、皇宮警察の護衛官に取り押さえられた。