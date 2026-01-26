¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2026Ç¯1·î12Æü¡Á18Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥·¥ë¥Ð¡¼MD3Y4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë2°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥Ö¥ë¡¼MD4A4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë3°ÌLAVIE Tab LiteTL103/KAL¡ÊNEC¡Ë4°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥¤¥¨¥í¡¼MD4D4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë5°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥Ô¥ó¥¯MD4E4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë6°ÌLAVIE Tab T8