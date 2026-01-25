【マクドナルド】の真冬の定番「とろけるホットパイ」シリーズが今年も登場。フレーバーは2種類ありますが、そのうちの1つはシリーズ史上初となる3層仕立てのクリームが特徴です。SNSでは早くも話題を集めているため、人気商品になりそうな予感。そこで今回は、食べ逃し厳禁な「新作ホットパイ」を紹介します。 ひと口食べたら即リピ決定！？ 新作ホットパイの「塩キャラメルアーモン