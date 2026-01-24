和久田麻由子アナウンサーを勝ち取った日本テレビフリー転身が報じられたNHKの絶対的エース・和久田麻由子（37歳）。争奪戦を制したのは日テレであることがわかった。「同じ元NHKの有働由美子アナ（56歳）がMCを務めていた音楽番組『with MUSIC』（土曜22時〜）が、3月で終了。和久田アナは後枠で始まる報道番組のメインキャスターに内定しています」（日テレ関係者）ちなみに、和久田の一本釣りは日テレにとって予期せぬ影響もあ