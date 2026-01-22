テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、米国のデンマーク自治領グリーンランド領有に反対するドイツで６月から米国など３か国で開催されるサッカーＷ杯へのボイコット論が浮上していることを報じた。複数の現地メディアが「グリーランドが違法に米国に領有されるならＷ杯のボイコットを検討せざるをえないとの見方を示す」とスタジオでは紹介。トランプ米政権による厳格な入国禁止・制限措