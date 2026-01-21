病気療養のため参院議員辞職を表明した、れいわ新選組山本太郎代表が２１日、都内で「不定例会見」を行った。現状を「多発性骨髄腫の一つ手前」と説明。「自分の性格を考えたとき議員バッジをつけたままではブレーキがきかなくなる」と療養優先を決めた経緯を説明し、党代表としての活動は一定継続する考えを示した。会見は１人でマイクを握り、１時間半以上。高市早苗首相が突然の衆院解散を打ち出し、レジ改修に時間がかか