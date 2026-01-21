まだマイケル・キャリック暫定体制になって1勝しただけだが、前節マンチェスター・シティを2-0で撃破したマンチェスター・ユナイテッドにはかなりの期待感が広がっている。ライバルのマンC相手にホームで完勝を収めることになり、攻守両面でワクワクさせるようなゲーム展開だった。交代策を含め、キャリックの采配に満足したサポーターがほとんどだろう。チームのFWマテウス・クーニャも、自身が加入してから1番重要な勝利だったと