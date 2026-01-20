前東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏が2026年1月19日にXを更新し、衆院解散に伴い、2月8日に投開票される総選挙について批判したものの、ネット上で反論の声も集めている。「国民に多大の迷惑をかけて実施するだけの大義は全く無い」高市早苗首相は同日に会見を行い、23日に衆議院を解散し、総選挙を行うと表明。「高市早苗が、内閣総理大臣で良いのかどうか、今、主権者たる国民の皆様に決めていただく、それしかない」と大義