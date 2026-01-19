近年、詐欺組織の"ハブ"となってしまっているカンボジア。もとは投資目的で流入した中国人をはじめ、世界中から人が集められ、国境を超えた犯罪に加担しているとされる。【写真】「上半身に爪のような跡が...」米当局が公開した、組織の拷問にあった被害者ほかカンボジア移民総局が1月12日に公開した情報によれば、2025年に現地の当局が国外追放した外国人犯罪者は1万3557人。66の国籍に及ぶ外国人が、犯罪に関わっていたとし